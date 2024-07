Смартфон набрал 967 баллов в одноядерном и 2281 баллов многоядерном тестах.

Запуск POCO M6 Plus 5G может состояться уже совсем скоро, так как телефон был замечен на Geekbench, раскрывая некоторые ключевые характеристики. Данная информация появилась сразу после запуска его "брата", Redmi 13 5G. Поскольку Redmi 13 5G и POCO M6 Plus 5G имеют схожие характеристики, а также M6 Plus недавно посетил Geekbench, стоит ожидать, что компания скоро официально представит данный смартфон.

Ранее POCO M6 Plus 5G также был замечен в списке сертификации Google Play, что указывает на то, что его запуск близок. Известно, что номер модели POCO M6 Plus 5G — 24066PC95I. На Geekbench указан тот же номер модели устройства, что подтверждает, что это действительно POCO M6 Plus 5G. Смартфон будет оснащён чипсетом Snapdragon 4 Gen 2 AE. Согласно результатам Geekbench, телефон будет работать в паре с 6 ГБ оперативной памяти. В результате тестов устройству удалось набрать 967 баллов в одноядерном тесте и 2281 баллов в многоядерном. Если балл одноядерного теста ещё можно назвать "хорошим", то в многоядерном тесте баллов маловато.

Если говорить о других характеристиках, то ещё известны характеристиками камеры. POCO M6 Plus 5G будет иметь 108-мегапиксельный сенсор Samsung S5KHM6 в качестве основной камеры и 13-мегапиксельную сверхширокоугольную вспомогательную камеру.