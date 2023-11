Данное обновление поставляется с тремя версиями прошивки: E236BXXU4ZWK1 / E236BODM4ZWK1 / E236BXXU4ZWK1.

Южнокорейская технологическая компания Samsung недавно выпустила стабильную версию One UI 6, на операционной системе Android 14, для своего последнего флагманского смартфона Galaxy S23. Ожидается, что другие устройства Galaxy в ближайшем времени также получат стабильное обновление One UI 6. На данный момент Samsung выпустила третью бета-версию обновления One UI 6 для Galaxy F23. Это обновление содержит три версии прошивки: E236BXXU4ZWK1 / E236BODM4ZWK1 / E236BXXU4ZWK1. Размер обновления составляет 704,19 МБ. Оно включает в себя исправление уязвимости, действующее с ноября 2023 года, а также исправлены некоторые ошибки, связанные с работой смартфона Galaxy F23.

реклама

Вот список исправленных ошибок:

- Обновлен запуск программы для устранения проблем с просмотром.

- Исправлены ошибки в защищенной папке, вызывающие сбои в Google Chrome.

- Улучшен просмотр миниатюр.

- Обновлены рекомендации контента для сценария очистки.

- Улучшена общая стабильность программного обеспечения.

После обновления также можно обновить приложения Samsung до последней доступной версии.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Для тех, кто не знаком с устройством, смартфон Samsung Galaxy F23 5G оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1080×2408. Камера включает тройной модуль с основным сенсором на 50 МП и дополнительными камерами на 8 МП и 2 Мп. На передней панели телефона расположена 8-мегапиксельная селфи-камера. Внутри устройства установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 750G 5G с тактовой частотой 2,2 ГГц, объем оперативной памяти может достигать 6 ГБ, а внутренняя память составляет 128 ГБ. Аккумулятор телефона имеет емкость 5000 мА*ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт.