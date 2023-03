Распродажа продлится до 23 марта.

Если у вас скопилось немного лишних денег после праздничного сезона, новая весенняя распродажа Steam поможет вам с ними расстаться. Последняя распродажа Steam включает самые популярные игры, такие как Call of Duty: Modern Warfare II, Dead Space, Forspoken и Need for Speed Unbound. Есть скидки и на любимые другие игры для ПК, включая Deep Rock Galactic, Valheim, Crusader Kings III, Powerwash Simulator и пр.

Ниже список наиболее интересных игр, доступных в Steam со скидками:

Battlefield 2042: -70%

Cities: Skylines: -70%

Call of Duty: Modern Warfare II: -34%

Crusader Kings III: -30%

Dead by Daylight: -60%

Hi-Fi Rush: -10%

DayZ: -40%

Halo Infinite: -50%

Dead Space: -15%

Dwarf Fortress: -10%

Powerwash Simulator: -20%

Forza Horizon 5: -40%

No Man's Sky: -50%

FIFA 23: -50%

God of War: -40%

High on Life: -15%

Forspoken: -33%

Deep Rock Galactic: -67%

Monster Hunter Rise: -50%

Squad: -25%

Sonic Frontiers: -33%

Dying Light 2 Stay Human: -50%

Naraka: Bladepoint: -50%

Microsoft Flight Simulator: -25%

Need for Speed Unbound: -50%

Uncharted: Legacy of Thieves Collection: -30%

Spider-Man Remastered: -33%

Stray: -20%

Total War: Warhammer III: -33%

Конечно, этот список охватывает лишь небольшой процент из тысяч игр, которые в настоящее время продаются со скидками. С полным перечнем тайтлов можно ознакомиться на официальном сайте. Весенняя распродажа в Steam продлится до 23 марта.