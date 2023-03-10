Релиз The Last of Us Part 1 для ПК вот-вот состоится, в связи с чем студия Naughty Dog решила раскрыть информацию о системных требованиях игры. Согласно PlayStation Blog, версия для ПК будет иметь полный набор настраиваемых графических опций. Игроки смогут изменить конфигурацию частоты кадров, качества текстур, тени и отражения, чтобы оптимизировать производительность игры. Совместимость со всеми технологиями масштабирования, такими как AMD FSR 2.2, NVIDIA DLSS Super Resolution и 3D аудио, тоже будет присутствовать.
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Минимальные системные требования игры обеспечат игрокам 30 кадров в секунду при разрешении 720p (низкие настройки графики) на видеокартах Radeon 470 или GeForce GTX 970 или GeForce GTX 1050 Ti. С другой стороны, те, кто соответствуют рекомендованным требованиям от Sony (GeForce RTX 2070 Super или GeForce RTX 3060), могут рассчитывать на 60 кадров в секунду при 1080p (высокие настройки графики). Наконец, обладатели самых мощных ПК с Radeon RX 7900XT или GeForce RTX 4080 могут запустить игру в 60 кадров в 4K-разрешении на ультра-настройках. Для игры требуется не менее 100Gb места на накопителе, независимо от настроек.
The Last of Us Part 1, напомним, поступит в продажу на компьютерах 28 марта.
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