Котируется даже дешёвая RX 6400.

Розничные сети подтвердили появление нового игрового набора, в который войдут графические процессоры Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7900 XTХ и все Radeon RX 6000, включая самую дешёвую модель – Radeon RX 6400. Официальной информации от AMD пока не поступало. Ожидается, что новая акция начнется в ближайшее время. Продолжительность неизвестна, так как условия и положения ещё не были опубликованы.

Новый набор следует за предыдущей акцией, закончившейся 4 февраля, в рамках которой геймеры могли получить The Callisto Protocol и Dead Island 2 при покупке видеокарт серии Radeon RX 6000. Приближающаяся акция позволит геймерам приобрести любую видеокарту RDNA2 и RDNA3, и абсолютно бесплатно получить The Last of Us Part I. Список всех чипов ниже:

Radeon RX 6400

Radeon RX 6500 XT

Radeon RX 6600

Radeon RX 6600 XT

Radeon RX 6650 XT

Radeon RX 6700

Radeon RX 6700 XT

Radeon RX 6750 XT

Radeon RX 6800

Radeon RX 6800 XT

Radeon RX 6900 XT

Radeon RX 6950 XT

Radeon RX 7900 XT

Radeon RX 7900 XTХ

Важно отметить, что в акции примут участие только определённые розничные продавцы.

Таким образом, если вы рассматривали покупку одной из видеокарт Radeon, возможно, стоит немного подождать, чтобы получить вместе с ней игру.

Источник.