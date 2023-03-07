Розничные сети подтвердили появление нового игрового набора, в который войдут графические процессоры Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7900 XTХ и все Radeon RX 6000, включая самую дешёвую модель – Radeon RX 6400. Официальной информации от AMD пока не поступало. Ожидается, что новая акция начнется в ближайшее время. Продолжительность неизвестна, так как условия и положения ещё не были опубликованы.
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Новый набор следует за предыдущей акцией, закончившейся 4 февраля, в рамках которой геймеры могли получить The Callisto Protocol и Dead Island 2 при покупке видеокарт серии Radeon RX 6000. Приближающаяся акция позволит геймерам приобрести любую видеокарту RDNA2 и RDNA3, и абсолютно бесплатно получить The Last of Us Part I. Список всех чипов ниже:
- Radeon RX 6400
- Radeon RX 6500 XT
- Radeon RX 6600
- Radeon RX 6600 XT
- Radeon RX 6650 XT
- Radeon RX 6700
- Radeon RX 6700 XT
- Radeon RX 6750 XT
- Radeon RX 6800
- Radeon RX 6800 XT
- Radeon RX 6900 XT
- Radeon RX 6950 XT
- Radeon RX 7900 XT
- Radeon RX 7900 XTХ
Важно отметить, что в акции примут участие только определённые розничные продавцы.
Таким образом, если вы рассматривали покупку одной из видеокарт Radeon, возможно, стоит немного подождать, чтобы получить вместе с ней игру.
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