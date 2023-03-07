Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
AMD бесплатно раздаёт The Last of Us Part I всем покупателям видеокарт RX 6000 и RX 7000
Котируется даже дешёвая RX 6400.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Розничные сети подтвердили появление нового игрового набора, в который войдут графические процессоры Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 7900 XTХ и все Radeon RX 6000, включая самую дешёвую модель – Radeon RX 6400. Официальной информации от AMD пока не поступало. Ожидается, что новая акция начнется в ближайшее время. Продолжительность неизвестна, так как условия и положения ещё не были опубликованы.

реклама

Новый набор следует за предыдущей акцией, закончившейся 4 февраля, в рамках которой геймеры могли получить The Callisto Protocol и Dead Island 2 при покупке видеокарт серии Radeon RX 6000. Приближающаяся акция позволит геймерам приобрести любую видеокарту RDNA2 и RDNA3, и абсолютно бесплатно получить The Last of Us Part I. Список всех чипов ниже:

  • Radeon RX 6400
  • Radeon RX 6500 XT
  • Radeon RX 6600
  • Radeon RX 6600 XT
  • Radeon RX 6650 XT
  • Radeon RX 6700
  • Radeon RX 6700 XT
  • Radeon RX 6750 XT
  • Radeon RX 6800
  • Radeon RX 6800 XT
  • Radeon RX 6900 XT
  • Radeon RX 6950 XT
  • Radeon RX 7900 XT
  • Radeon RX 7900 XTХ

Важно отметить, что в акции примут участие только определённые розничные продавцы.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Таким образом, если вы рассматривали покупку одной из видеокарт Radeon, возможно, стоит немного подождать, чтобы получить вместе с ней игру.
Источник.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #видеокарты amd #the last of us #rx 7000 #rx 6000 #the last of us part i #the last of us part 1
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Надежды на подробности о FSR3 оставляет семинар AMD о новых технологиях FidelityFX в рамках GDC 2023
AMD может представить конкурента DLSS 3 - FSR 3.0 на GDC 2023
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В "Вагнере" сменили тактику ведения боёв за Бахмут - теперь ВСУ не уничтожают, а "вытесняют"
9
В зону боевых действия отправили «мотолыги» с приделанными артустановками 2М-3
5
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
9
Эксперты в РФ и на Западе сошлись во мнении о превосходстве российских Су-27 над американскими F-16
10
Realme GT Neo 5 Lite получит SoC Snapdragon 7 Plus Gen 1 или Gen 2 и 100-ваттную зарядку
+
Израильские пилоты истребителей F-15 устроили протест, отказавшись совершать тренировочные полёты
3
Полеты F-35 по всему миру приостанавливаются более чем на 90 дней
3
В США под отзыв попали 3470 кроссоверов Tesla Model Y
+
Производительный SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ резко подешевел в одном из магазинов РФ
17
Турция готова отказаться от F-16 в пользу российских истребителей
5
Компоненты на базе нитрида галлия получат распространение в сегменте электромобилей
+
Пригожин: ВСУ создают группировки на флангах Артёмовска для охвата Вагнера
6
Первые магазины для жадных от сети "Магнит" открылись в Подмосковье
3
На вооружение Украины поступят картонные беспилотники из Австралии
3
Майнеры Chia теперь используют в своей деятельности и видеокарты
8
Louis Vuitton обвинили в поддержке спецоперации
3
На Украине полёт на F-15 пытались выдать за кадры воздушного боя над Бахмутом и показали видео
1
Канцлер ФРГ заявил, что Запад не будет принимать решения по Украине без Украины
2
Бывший командир ополченцев предложил отстранить Пригожина от командования ЧВК "Вагнер"
12
В настройках Windows 11 появится интерфейс для создания виртуального жёсткого диска
4

Популярные статьи

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам ВСУ в Авдеевке, планирующими тяжеловесами УПАБ-1500Б
9
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
165
Китай разворачивает первый в мире авианосец способный запускать стелс-истребители 5-го поколения
+
6 причин, по которым в 2023 году я не перешел на Windows 11, а пользуюсь Windows 10
18
Турция намерена отказаться от закупки у США F-16 в пользу российских Су-35, Су-57 или китайских J-10
6
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
216
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
25
Видеокарты, которые не стоит покупать в 2023 - RTX 2080Ti, RX 5700XT, RTX 3060Ti
79
Почему ВСУ обещали награду за российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
13
Обзор и сравнение новой термопасты Arctic MX-6 с Arctic MX-4. Часть 1
37

Сейчас обсуждают

Kostik_I
16:34
"графическая плитка процессора" ??? Гугл переводчик?
Процессор Intel "Panther Lake" будет включать в себя iGPU "Celestial" Xe3
Самолётик
16:33
Мой братишка врать не будет
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
Ильдар Гафуров
16:29
Немногим больше полляма рублей в место откуда все валят...
В Японии платят миллионы йен желающим переехать из крупных городов
Eppius
16:29
Логично конечно. Но все же 13700 посильнее 13600 хоть и на чуть чуть. И кеша у него побольше. А переплата за это 8 тыс была,что для меня не очень существенно. А вот переплачивать 30 тыс за 13900 я по...
ИИ победил человека во время воздушного боя – китайские военные готовят революцию в авиации
Антонина Ежова
16:29
Вы сидите тут в тепле и вас раздражают люди, которые воюют за нас, помоги им Господи. Они хоть мужики. А вот сидящие тут или бегущие на запад - средний пол.
Крупные компании вновь рассматривают развитие собственных метавселенных
terenty79
16:26
ну с хранения на украину 800 т-62 отправили уже. значится все таки т-90 пожги достаточно много. даже собщают , что бтр-50 стали отправлять, что говорит об совсем большой жопе с техникой.
Благодаря Украине спрос на надувные муляжи оружия вырос и "озолотил" чешскую компанию Inflatech
Алексей Вобленко
16:24
У Зилота мания. По максимуму обнажить 3060. Ради этой цели можно любую дичь сочинять
Как GeForce RTX 3060 стала лидером рынка, и почему в РФ видеокарту NVIDIA лучше не покупать
terenty79
16:23
что угодно готовы делать, чтоб только быдло из города свалило. во довели.
В Японии платят миллионы йен желающим переехать из крупных городов
Юрий Фадеев
16:22
Мусорный завод прошли бы быстрее. Алкаш.
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
Megagad
16:17
В девке нет денувы ;) Плюс релиз, почему-то, оказался очень чувствителен к "оверлею" от ВКшек. да и стим оверлей при его отключении даёт приличный "прирост". Не видел версию от коробки, так что сказат...
Atomic Heart - сравнение и анализ производительности лицензионной копии и dev build
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем