В этом им помогает технология RTX Video Super Resolution.

Компания Nvidia только что выпустила новый драйвер для своих видеокарт GeForce под названием 531.18 WHQL. Наиболее заметной его особенностью можно назвать поддержку RTX Video Super Resolution, которая добавляет AI-апскейлинг для потоковых видео. Эта технология чем-то похожа на DLSS, но она использует отдельную сеть обучения. RTX Video Super Resolution доступна всем, у кого есть карта GeForce серии RTX 3000 или новее, при условии загрузки нового драйвера и последней версии Edge или Chrome. Поддержка RTX 2000, по словам представителей компании, появится чуть позже.

Для геймеров есть два основных нововведения: оптимизация DLSS 3.0 для Atomic Heart и поддержка закрытой бета-версии The Finals. Последняя представляет собой Free-To-Play шутер, который поддерживает DLSS, Reflex и RTXGI. Драйвер также включает семь новых игр для GeForce Experience One Click Optimal Settings: Atomic Heart, Company of Heroes 3, Hogwarts Legacy, Perish, Sons Of The Forest, The Settlers: New Allies и Warlander.

Помимо этого драйвер содержит исправления ошибок в популярных играх и приложениях Adobe. Например, устранены зависания, затрагивающие Forza Horizon 4, и исправлены проблемы с падениями FPS в Call of Duty MW2.

Драйвер можно загрузить вручную, либо через приложение GeForce Experience: его вес составляет 897,24Mb.

Источник.