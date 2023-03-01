В этом им помогает технология RTX Video Super Resolution.

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Компания Nvidia только что выпустила новый драйвер для своих видеокарт GeForce под названием 531.18 WHQL. Наиболее заметной его особенностью можно назвать поддержку RTX Video Super Resolution, которая добавляет AI-апскейлинг для потоковых видео. Эта технология чем-то похожа на DLSS, но она использует отдельную сеть обучения. RTX Video Super Resolution доступна всем, у кого есть карта GeForce серии RTX 3000 или новее, при условии загрузки нового драйвера и последней версии Edge или Chrome. Поддержка RTX 2000, по словам представителей компании, появится чуть позже.

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Для геймеров есть два основных нововведения: оптимизация DLSS 3.0 для Atomic Heart и поддержка закрытой бета-версии The Finals. Последняя представляет собой Free-To-Play шутер, который поддерживает DLSS, Reflex и RTXGI. Драйвер также включает семь новых игр для GeForce Experience One Click Optimal Settings: Atomic Heart, Company of Heroes 3, Hogwarts Legacy, Perish, Sons Of The Forest, The Settlers: New Allies и Warlander.

Помимо этого драйвер содержит исправления ошибок в популярных играх и приложениях Adobe. Например, устранены зависания, затрагивающие Forza Horizon 4, и исправлены проблемы с падениями FPS в Call of Duty MW2.

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Драйвер можно загрузить вручную, либо через приложение GeForce Experience: его вес составляет 897,24Mb.

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