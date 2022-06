Новое поколение по производительности уступает старому.

Последние несколько месяцев после громкого анонса новых видеокарт Intel Arc Alchemist, когда корпус чипа анонсировали в качестве сотни парящих в небе дронов, ходят слухи о том, что именно Intel Arc перевернут индустрию видеокарт с ног до головы, произведут революцию на рынке и наконец дадут геймерам то, чего им хочется больше всего: мощный ускоритель по низкой цене. Естественно, в ходе пиар-кампании про будущие устройства говорилось и не такое. В реальности они оказались на настолько хороши.

Судя по данным первых тестов, видеокарта GUNNIR Arc A380 Photon на 6Gb памяти ценой в 1 500 юаней ($220) в синтетических нагрузках смогла на немного обогнать GTX 1650 (11 тыс. баллов против 10 тыс. баллов). В сравнении с младшей моделью нового поколения RX 6400 она отстаёт на 500 баллов.

В игровых тестах карта оказалась значительно слабее не только конкурента в лице RX 6400, но и GTX 1650, которая вышла уже 3 года назад. Результаты игровых тестов отражают среднее количество fps в следующих проектах: League of Legends, PUBG, Forza Horizon 5, GTA 5, Shadow of The Tomb Raider, Red Dead Redemption 2. Напомним, в пресс-релизах превосходство Arc A380 над RX 6400 (минимум на 25%) подчёркивалось как основное преимущество устройства.

Несмотря на некоторое разочарование и малую мощность, Arc A380 по-прежнему имеет в руке пару козырей. Например, трассировку лучей с аппаратным ускорением или функцию повышения fps в играх с помощью искусственного интеллекта (XeSS). Тем не менее, говорит создатель контента с ником Shenmedounengce, первый поделившийся характеристиками, A380 – это гейминговая видеокарта, которая не может обеспечить достаточное количество fps в играх.

Сборка для тестов включала:

Процессор – Intel Alder Lake Core i5-12400

Материнская плата – Intel B660 GAMING X

