Следующие части Assassin’s Creed могут не стать шедеврами из-за ухода главного сценариста Ubisoft
Всем известны истории, когда из великих студий уходят ветераны, и качество следующих продуктов заметно падает. Насколько повлияет уход из Ubisoft Montreal ведущего сценариста Дерби Макдевита, пока что не ясно, однако факт есть факт – студия потеряла ветерана. Последние 10 лет он уделил исключительно серии Assassin’s Creed. В частности, наиболее его вклад виден в последней части Valhalla, вышедшей 10 ноября прошлого года.
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Как сценарист собирается продолжать свою карьеру, и станет ли он это делать вообще, он публично не рассказал. Вероятнее всего, 45-ти летний разработчик, писатель, режиссёр и музыкант не покинет IT-индустрию. Предположительно, он либо вступит в новый коллектив, либо создаст свой собственный, как бывший ведущий дизайнер Apple Джонни Айв.
В прощальном письме Макдевит с искренностью поблагодарил всех, с кем ему пришлось сталкиваться на работе. Учитывая, что его карьера началась с одной из самых красочных и пропитанных классическим духом "ассасинов" игры Assassin’s Creed IV Black Flag, его круг общения несомненно велик. Есть шанс, что уход главного сценариста скажется на 2-ух будущих дополнениях для Valhalla: Wrath of the Druids и The Siege of Paris. В первом протагонисту Эйвору предстоит лицом к лицу столкнуться с друидами, а во втором DLC покажет времена около 845 года н.э., когда викинги осадили Францию и воевали с королевскими войсками Карла II Лысого.
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