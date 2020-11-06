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Крупнейший британский журнал Edge не включил The Witcher 3 в список лучших игр

Пользователи сети и фанаты игры очень недовольны.
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Несколько дней назад на просторах всемирной сети разгорелась очень оживлённая дискуссия по поводу того, что культовой The Witcher 3 уделили слишком мало внимания. Вернее, не уделили вообще. Много лет подряд легендарный Ведьмак попадает во все топы игры. В основном из-за того, что крупные порталы ориентируются на рейтинг Metacritic, где игра занимает далеко не последние место. Немного иным путём пошёл крупнейший британский журнал под названием Edge.

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Эксклюзивы PlayStation, такие как The Last of Us и God of War всегда ценились больше всех остальных. Они занимали лидирующие места в любых списках топ-10 игр, но редакция журнала из Британии решила, что ни одна из вышеперечисленных игр не заслуживает такой чести. Что больше всего разозлило пользователей, в список не была включена The Witcher 3: Wild Hunt. Эту вопиющую несправедливость сразу же заметили СМИ со всего мира.

Итак, список состоит из 12 игр разных жанров, и выглядит так: Bloodborne, What Remains of Edith Finch, Inside, Outer Wilds, Undertale, Titanfall 2, Overwatch, The Last Guardian, Red Dead Redemption 2, Super Mario Odyssey, Return of the Obra Dinn и, конечно, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. По задумке авторов списка, в нём не предусмотрены первые и последние места. Абсолютно все игры могут называться лучшими. Показывать какую-то из них хуже остальных было бы нечестно.
Источник.

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the witcher 3 witcher 3 witcher 3: wild hunt the witcher 3 wild hunt the last of us the last of us part 2
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