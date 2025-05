И мощный блок питания на 1200W.

На выставке Computex бренд GALAX показал серию видеокарт нового поколения, в том числе необычный вариант GeForce RTX 5080 Hall of Fame в чёрном исполнении и лимитированную серию DOOM Edition для линейки EX Gamer.

Чёрная HOF-модель в техническом плане повторяет уже представленную белую версию. Конструкция осталась массивной и трёхслотовой, с тремя вентиляторами и металлической пластиной на обороте. Логотип HOF выполнен в виде подсвеченной короны, закрепляется магнитами – визуально ничего радикально нового. Однако полностью тёмная палитра это редкость для HOF-серии, обычно придерживающейся белого дизайна.

Показывали и инженерную плату для будущей RTX 5090D. Данное решение предназначено для тех, кто стремится к экстремальному разгону. Плата выполнена на белом текстолите, включает 36 фаз питания, из которых четыре под видеопамять. Питание подключается через два 16-контактных разъёма, соответствующих требованиям ATX 3.0.

В сегменте "для геймеров" выделялись RTX 50 EX Gamer с оформлением по мотивам DOOM: The Dark Ages. Спецверсия отличается визуалом: бэкплейты оформлены тематически, а технически она идентична обычной EX Gamer.

Кроме того, представили новый блок питания OMEGA-GLX White на 1200W: белый корпус, сертификация 80 Plus Platinum и совместимость с ATX 3.0, включая питание через 16-pin.