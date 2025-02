У них нет ни номера страховки, ни временных документов.

С момента прихода к власти в Белом доме Илон Маск, занимающий недавно созданную для него должность главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) тщательно изучает документы, подписанные во время каденции прошлой администрации Джо Байдена. Неофициальная должность "техподдержки Белого дома" позволяет ему заниматься ревизией трат правительства на "ненужные" ресурсы.

Например, так он смог выяснить, что ежегодно Соединенные Штаты выплачивают около 100 млрд долларов неизвестным лицам, у которых нет ни страхового номера, ни хотя бы временных документов, позволяющих получать материальную помощь. В своей соцсети Х миллиардер написал, что если это правда, то это крайне подозрительно. Вполне вероятно, что в ближайшее время на этот вопрос обратят внимание в правительстве.

Напомним, Илон Маск сыграл важную роль в закрытии организации по международному развитию USAID, которая спонсировала крупнейшие мировые СМИ. В результате закрытия они лишились поддержки и просят читателей о донатах. "Пострадали" и американские СМИ, например The New York Times, Politico и Associated Press, с которыми правительство разорвало многомилионные контракты.