Журналист назвал игру более чем совершенной.

В S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl путь до полного погружения проходит моментально, в чем убедился журналист GamesRadar во время недавнего трехчасового предварительного просмотра.

"Зона неумолима, и мой опыт служит тому доказательством. Взять, к примеру, тот случай, когда я уверенно расправился с группой бандитов, но упал, не успев залечить раны. Или момент, когда я ринулся в бой, думая, что одолел трех преследователей, но попал в засаду четвертого. Игра процветает на этих жестоких моментах, заставляя принимать быстрые решения и наказывая за малейшую ошибку".

"Обычно частые смерти в игре вызывают у меня разочарование, ведь каждая неудача означает меньше времени на исследование. Но в S.T.A.L.K.E.R. 2 я обнаружил, что принимаю вызов. Даже когда главный герой, Скиф, цепляется за жизнь на самых тонких границах, большая сложность никогда не кажется помехой. Напротив, она усиливает адреналиновую атмосферу с высокими ставками. Одна пуля может стать разницей между жизнью и смертью, что создает напряжение, напоминающее об оригинальной трилогии".

Как рассказывает журналист, сложность особенно ярко проявилась во время одной из побочных миссий, где ему поручили уничтожить группу бандитов за вознаграждение. Расположенные на берегу реки, эти враги были слишком многочисленны, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Первая попытка закончилась неудачей – он бесславно погиб в ближайших кустах. Вторая попытка, предпринятая с расстояния из снайперской винтовки, оказалась не лучше. Стало ясно, что грубая сила – не выход. Путем упорных проб и ошибок корреспондент придумал стратегию, более подходящую для roguelike, чем для традиционного шутера: бросать гранаты издалека, чтобы выманить бандитов, а затем методично выслеживать их в окрестном лесу, отстреливая по одному.

В разговоре с Захаром Бочаровым, руководителем отдела по связям с общественностью GSC Game World, становится ясно, что этот сложный цикл "жизнь и смерть" создан намеренно. Он объясняет, что команда отталкивалась от оригинальных игр S.T.A.L.K.E.R.

"Главное - сохранить ощущение того, что тебя могут убить: в любой момент в любом месте", – говорит Бочаров".

"В Зоне вы просто еще один человек. Она может избавиться от вас без следа. Ты маленький, слабый, и если ты не приспособишься к правилам Зоны, тебе конец. Приходится быстро учиться".

Несмотря на то что игра остается верна своим корням, есть и заметные отличия. Самое значительное – это амбиции. Сердце Чернобыля – это попытка GSC Game World продвинуть S.T.A.L.K.E.R. в мейнстрим. Открытый мир игры, по первым сообщениям, не только визуально потрясающий, но и гораздо более просторный и гостеприимный для игроков, которые хотят прокладывать свой собственный путь.