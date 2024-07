Кроме того, компания скоро выпустит часы и наушники.

CMF, бюджетный суббренд компании Nothing, анонсированный в августе прошлого года, официально представил трио новых продуктов: смартфон, часы и наушники, причем все они выглядят скромно как по цене, так и по характеристикам.

Сообщается, что CMF Phone 1 стремится повторить успех оригинального смартфона Nothing, Nothing Phone 1. Верный причудливому дизайну Nothing, CMF Phone 1 включает в себя несколько уникальных элементов.

Среди них выделяется сменная задняя крышка, позволяющая пользователям легко переключаться между различными цветами и дизайнами. Этот элемент также облегчает доступ к внутренним компонентам телефона для ремонта и обслуживания. Кроме того, на задней крышке можно открутить отверстие для крепления различных аксессуаров, таких как раскладные подставки, держатели для карт и ремешки.

Что касается технических характеристик, CMF Phone 1 оснащен 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 7300 5G, 6,67-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с адаптивной частотой обновления 120 Гц и 50-Мп сенсором основной камеры, разработанным Sony. Кроме того, он получит 5000 мАч и 8Gb ОЗУ. Хотя эти характеристики относятся к среднему классу, они вполне достойны для такой цены. Возможно, наиболее привлекательной характеристикой смартфона является его стоимость: CMF Phone 1 можно будет приобрести всего за 200 долларов, а различные задние крышки и аксессуары ожидаются в конце этого месяца.