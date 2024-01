Больше всего прибыли принесла Apex Legends

Компания Valve представила обширный сборник, в который, по ее утверждению, вошли лучшие игры для Steam в 2023 году. Сборник охватывает различные категории и включает самые успешные игры, оцениваемые как по валовому доходу, так и по вовлеченности игроков. В частности, в нем представлены игры, доминирующие в Steam Deck; те, в которые лучше всего играть с помощью контроллера; и те, которые можно испытать в VR.

В категории самых успешных продаж представлены такие известные игры, как Apex Legends, PUBG: Battlegrounds, Baldur's Gate 3, Counter-Strike 2, Call of Duty (MW II, Warzone и MW III), Cyberpunk 2077, Sons of the Forest, Dota 2, Destiny 2, Hogwarts Legacy, Starfield и Lost Ark.

В категорию самых популярных, напротив, попадают исключительно игры, число одновременных игроков в которых превысило 40 тысяч. В этот сегмент списка с высокой посещаемостью попали Apex Legends, Counter-Strike 2, Baldur's Gate 3, Dota 2, Destiny 2, Hogwarts Legacy, Goose Goose Duck, Lost Ark, Starfield, Sons of the Forest и PUBG: Battlegrounds.

В разделе "Новые релизы" списка лучших игр Steam 2023 года, в который вошли игры, получившие наибольший доход в течение первых двух недель после запуска, указаны следующие тайтлы: Cities: Skylines II, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Baldur's Gate 3, EA Sports FC 24, Street Fighter 6, Payday 3, Hogwarts Legacy, Remnant II, Resident Evil 4 (ремейк), Starfield, Sons of the Forest и Star Wars Jedi: Survivor.