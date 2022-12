Мировые бренды одежды осваивают Web 3.0

Как и прочие вещи, кроссовки являются предметами коллекционирования, и нет ничего удивительного в том, что редкие экземпляры продаются по огромным ценам. К примеру, обувь легендарного баскетболиста Майкла Джордана, которую он надевал во время проведения культовых соревнований, иногда встречается на аукционах по цене более миллиона долларов.

реклама

Однако недавнее приобретение, вероятно, войдет в историю, как одно из самых необычных в истории продаж спортивной обуви: неизвестный выложил 130 тысяч долларов за пару кроссовок Nike в формате NFT-изображения.

Конкретный экземпляр является частью коллекции Nike Dunk Genesis Cryptokicks, состоящей из 20000 NFT, созданной Nike в партнерстве с дизайнером виртуальных кроссовок под псевдонимом RTFKT ("artifact"), нанятым компанией в декабре прошлого года.

Данный NFT встречается достаточно редко, его цветовая гамма разработана известным художником Такаши Мураками. Из 20 тысяч виртуальных кроссовок только 98 имеют дизайн, изображенный выше, что делает их редкостью для коллекционеров. Продажи коллекции стартовали 2 декабря, стоимость наиболее популярной из приобретаемой NFT-обуви располагалась в диапазоне от 5 до 9 тысяч долларов.

Также Nike создала метавселенную Nikeland в игровой онлайн-платформе Roblox, которую ежедневно посещают миллионы пользователей. Надо сказать, что среди брендов компания не является первопроходцем в мир Web 3.0.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ранее Adidas в сотрудничестве с Bored Ape Yacht Club выпустила свою коллекцию Into The Metaverse, включающую в себя 30000 NFT, за владение которыми может выпать как виртуальная, так и реальная одежда. Аналогичную тактику выбрала Dolce & Gabbana. А бренд Gucci решил размещаться на аватарах давно существующих и успешно продающихся коллекций NFT, таких как Pudgy Penguins, World of Women и та же Bored Ape Yacht Club.