Ноутбуки составят конкуренцию Macbook Neo, а мини-ПК внесут разнообразие в сегмент компактных компьютеров

Китайская компания THT выпустила один из первых ноутбуков на базе архитектуры Intel Wildcat Lake, о чем свидетельствует каталог известного китайского онлайн-магазина JD.com.

Изображение: Grok

Как сообщается, модель THT 14SE базируется на процессоре Intel Core 3 304, который является наиболее младшим в семействе и включает в себя одно P-ядро Cougar Cove и 4 LP-E-ядра Darkmont. В отличие от собратьев из линейки Panther Lake, обычные энергоэффективные E-ядра у него отсутствуют.

Изображение: Wccftech

реклама

Использование CPU Wildcat Lake позволило сделать THT 14SE тонким и легким. Ноутбук отлично подойдет для учебы, офисных задач и развлечений. За свою цену в 3499 китайских юаней (~37000 рублей) он предлагает 14-дюймовый дисплей с разрешением 1200p и частотой 60 Гц.

Объем ОЗУ равен 12 ГБ, а емкость SSD — 256 ГБ. Впрочем, также можно выбрать версию на 16 / 512 ГБ. Как можно заметить, новые мобильные ПК на Wildcat Lake не только дешевле Macbook Neo, но и предлагают больше памяти.

Изображение: Wccftech

Как это принято, ноутбуками дело не ограничилось, и на рынок вышли первые мини-ПК на Wildcat Lake. Первопроходцем стала Beelink, у которой имеется хорошо отлаженный цикл производства миниатюрных компьютеров, что дало ей возможность действовать оперативно.

Компания выпустила три модели, и все они основаны на начальном Intel Core 3 304. Основные отличия между ними заключаются в типе используемой памяти. 45-ваттный EQ mini довольствуется распаянной LPDDR5, 85-ваттный EQi имеет как LPDDR5, так и слот для модуля DDR5, а 120-ваттный ME Pro-2 с поддержкой 2.5 / 3.5" HDD оснащен только слотом DDR5.