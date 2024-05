Microsoft готовится к летнему Xbox шоукейсу, где ожидается анонс новой части Call of Duty в Game Pass и возможное повышение цены подписки. Activision планирует выпуск игры в октябре, с событиями, разворачивающимися во время войны в Персидском заливе. Также предполагается анонс новой игры Gears of War и даты выхода других ожидаемых игр.

Microsoft планирует внести новейшую игру Call of Duty в список доступных через Xbox Game Pass, как утверждает Wall Street Journal. Официальное подтверждение ожидается на мероприятии Xbox в июне, 9 числа.

В начале месяца появилась информация, что в Microsoft обсуждали возможность добавления новых выпусков Call of Duty в Game Pass, но существовали опасения, что это может снизить прибыль от прямых продаж игры. Ведь Activision, выпускающая Call of Duty по цене примерно в $70, ежегодно реализует свыше 20 миллионов копий.

Wall Street Journal не предоставляет информацию о том, будет ли Microsoft требовать дополнительные средства за доступ к Call of Duty через Game Pass или планирует увеличение стоимости подписки Game Pass Ultimate. Из последних отчетов известно, что Microsoft рассматривает вопрос о повышении цены на Xbox Game Pass Ultimate.

Activision, в свою очередь, готовится к запуску новой части Call of Duty в конце октября. Слухи говорят, что сюжет игры развернется на фоне событий войны в Персидском заливе в 1990-х годах.

9 июня Microsoft устроит крупное летнее мероприятие Xbox, где особое внимание будет уделено Call of Duty. После основной программы ожидается, что будут анонсированы даты выхода новых игр, включая Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed и Indiana Jones and the Great Circle. Также ходят слухи о том, что в рамках шоу состоится презентация новой части Gears of War от Microsoft.