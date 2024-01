Количество микропластика, попадающего в организм, когда вы выпиваете 1 литр бутилированной воды 240 000 частиц.

Исследование, недавно опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), показало, что каждый раз, когда вы пьете бутилированную воду, в ваш организм попадает огромное количество пластиковых частиц, которое может быть в 100 раз больше, чем предполагалось ранее.

В зависимости от размера эти маленькие кусочки могут быть микропластиком или нанопластиком. Первые представляют собой фрагменты, толщина которых может достигать до 5 миллиметров. Последние, между тем, представляют собой более мелкие частицы размером в одну тысячную ширины волоса и могут не быть обнаружены микроскопом.

Проблема с нанопластиками заключается в том, что эти синтетические химические вещества потенциально вредны для организма и могут повлиять на жизненно важные клетки и органы человека.

Это исследование, проведенное на трех популярных марках воды, продаваемых в США (не уточняется, какие), обнаружило в среднем 240 000 пластиковых частиц на литр бутилированной воды, из которых 90% были нанопластиками.

По мнению исследователей из Колумбийского университета, это гораздо более высокая концентрация по сравнению с предыдущими исследованиями, в которых не удалось с уверенностью определить точное количество нанопластиков, мельчайших кусочков.

Однако теперь измерения стали более точными с помощью метода, называемого микроскопией комбинационного рассеяния света, который использует два лазера для идентификации конкретных молекул в воде.

Основная проблема заключается в способности нанопластиков проникать в клетки и ткани, нарушая клеточные процессы и откладывая химические вещества, которые нарушают работу эндокринной системы. Эти частицы могут поражать жизненно важные органы и преодолевать биологические барьеры, такие как граница плаценты.