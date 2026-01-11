На новых фото объекта 3I/ATLAS заметили организованную структуру, что противоречит устоявшимся ранее предположениям о кометах.

Новые астрономические снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS, выполненные высокотехнологичным оборудованием NASA (НАСА), вызвали в среде ученых закономерные вопросы к устоявшейся на протяжении длительного временного периода текущей модели поведения таких небесных тел и их поведения как кометы. О сомнении в ряду научных сотрудников, занятых на ниве астрономических наблюдений и исследований, написала редакция All day Astronomy.

Сотрудники издания указали, что «тусклый межзвездный пришелец», как его между собой прозвали наблюдатели из мира ученых, больше похож на вполне организованную структуру, направленную в сторону Солнца, которая не вписывается в те самые многолетние модели комет. И именно последние не удалось опровергнуть к настоящему времени.





Источник изображения: Нейкед Сциенс

А мы напомним, что межзвездный объект 3I/ATLAS первоначально обнаружили прошлым летом 1 июля. Несколько ученых предположили, что это технологический артефакт. Но большинство научных исследователей посчитало, что это просто комета, прибывшая из другой звездной системы.





Источник изображения: Снимики НАСА

Дополнительно отметим, что 19 декабря 3I/ATLAS приблизилась на максимально близкое расстояние к планете Земля – на дистанцию в 268 918 000 км.