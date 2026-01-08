Сайт Конференция
ProKino
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
7 января на палубу нефтяного танкера «Маринера» высадился элитный американский спецназ DEVGRU и SEAL Team Six

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сказал, что танкер «Маринера» прикинулся российским, чтобы уклониться от санкций американского правительства. Как пояснил в беседе с журналистами новостного издания Fox News высокопоставленный иностранный чиновник, судовая команда «Маринеры» хотела выдать нефтетанкер за корабль РФ, чтобы обойти санкционный режим. Вэнс буквально назвал «Маринеру» фальшивым нефтяным танкером РФ.

Источник изображения: ТАСС

Также вчера Европейское командование вооруженных сил США проинформировало, что представляющие США военные провели задержание нефтетанкера РФ «Маринера». Экипаж судна обвиняется в попытке обойти санкционный режим официального Вашингтона. 

Источник изображения: ТГ-канал «Военный осведомитель»

Одновременно событие прокомментировали в российском Минтрансе, обозначив высадку военных принадлежности США на палубу «Маринера» как прямо нарушающую международные нормы Конвенции ООН, относящиеся к морскому праву 1982 года.

Высказались по ситуации в Атлантике и в отечественном МИД, где объявили, что отслеживают информацию о досмотровой операции, проведенной американскими военными. Далее в российском дипломатическом ведомстве потребовали от официального Вашингтона соблюдать права и интересы экипажа «Маринеры» и не чинить препятствий при скорейшем возвращении в Россию российских граждан, проходивших службу на танкере.

#сша #джей ди вэнс #нефтяные войны #нефтяные санкции #маринера #нефтяные танкеры
