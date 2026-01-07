Минимум пять танкеров последовали примеру «Беллы» – нынешней «Маринеры»

Не менее пяти нефтяных суден, курирующих рядом с береговой линией Венесуэлы, решили поднять российские флаги. Об этом проинформировали журналисты издания The New York Times (NYT).

В NYT подчеркнули, что подобный шаг предприняли судовые команды вышеперечисленных кораблей из-за повышенной активности американских военных моряков, которые на своих суднах организовали обширную морскую блокаду венесуэльского государства и приступили буквально к охоте на теневой флот.

Источник изображения: иноСМИ

В американском издании назвали и первый танкер, который подобным образом поступил, назвав «Беллу 1». Сейчас «Белла 1» после переименования называется «Маринера». Сразу после «Маринеры» сменил ранний флаг национальной принадлежности на флаг РФ «Геперион». Несколько позже так поступили экипажи других трех кораблей, название которых американские журналисты называть не стали.

До этого момента репортёры The Wall Street Journal (WSJ) проинформировали собственных читателей о том, что российское командование направило одну субмарину и группу надводного военного состава для эскорта танкера «Маринера», который береговая охрана США попыталась захватить рядом с Венесуэлой.