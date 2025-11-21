Из-за нежелания тратиться дополнительно богачей, мировой рынок брендовой одежды, обуви и аксессуаров в 2024 и в 2025 годах потерял порядка 70 млн. покупателей

Богатые жители планеты Земля стали покупать менее дорогие бренды чем прежде, что весьма близко к ситуации времен глобального финансового кризиса 2008 года. Такими сведениями располагает редакция Associated Press, ссылающаяся на свежий аналитический отчёт консалтинговой фирмы Bain & Co.

Согласно актуальным исследованиям, торговля брендовой одеждой, сумками и обувью в 2025 году уменьшится на 2% и станет эквивалентна 412 млрд. долларов. В прошлом году сумма была выше – 418 млрд. И как уверены аналитики, это абсолютный рекорд после того самого кризиса 2008 года.

И хотя этот сценарий не максимально негативный, можно с высокой точностью утверждать, что потребители делают осознанный выбор в пользу доступных товаров не из-за дефицита денег, а из-за более выгодного соотношения цены и качества, о чем рассказала специалист Клаудия Д'Арпицио.

По сведениям Bain & Co, в течение 2024 и 2025 годов люксовые бренды лишились примерно до 70 млн. покупателей – всё из-за роста цен и «одинаковости» товаров. Просела и клиентская база – до уровня в 18%. Наибольший урон ощутили на себе торговцы обувью и аксессуарами.





Часто сумка из модной линейки может стоить 10 тыс. долларов или больше. Источник изображения: e-mm.ru

Почти не коснулось падение покупательской способности лишь категории людей с состоянием в 30 млн. долларов и выше. Данные лица продолжили свои максималистичные траты на вещи. В данную группу входят порядка 400 тыс. человек. И как резюмировала Д'Арпицио, бренды решили сделать ставку как раз на таких сверхбогатых людей, «не забыв» параллельно поднять цены. Причем рост стоимости оказался чрезвычайно высок. Но высший менеджмент фирм-брендов уверен на 100%, что очень богатые жители планеты Земля в любом случае купят их продукцию.

Мы лишь отметим, что поднятая проблематика в свежей статье AP не такая уж новая. Ещё в минувшем сентябре вышла статья в Financial Times, где американская гражданка Нони Одум, занимавшая в свое время руководящие должности в Ralph Lauren и Loro Piana, рассказала, что ей уже не по пути с Dolce & Gabbana и с иными аналогичными брендами. И дело не в падении личных доходов, а из-за «нелогичного» повышения цены, когда ценник выставляется буквально по желанию производителя бренда и берется чуть ли не с потолка. Женщина посчитала такую ценовую политику оскорблением и перешла на более дешевые покупки.