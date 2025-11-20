Ни один современный истребитель не прошел через горнило современных боевых конфликтов высокой эффективности, как отечественная боевая машина

На международном форуме Dubai Airshow 2025 показали отечественный тяжелый истребитель Су-57Э. И как заявил генеральный управляющий «Ростех» Сергей Чемезов, многофункциональная боевая машина легко даст фору западным самолётам. Всё из-за того, что Су-57 имеет уникальный опыт для истребителей 5-го поколения, заключающийся в регулярных воздушных битвах, проводимых в небе, контролируемым передовыми комплексами ПВО и РЭБ. Также, отечественная боевая машина получила сопло плоской конфигурации, благодаря такой конструкции самолёт меньше виден в инфракрасном диапазоне.

Источник изображения: ТАСС

Дополнительно отметим, что представленный в Дубае российский истребитель в экспортной версии впервые был показан на Aero India в минувшем феврале. И в отличие от американских истребителей, продемонстрировал авиационной публике лётную программу. И по свежим данным Су-57 появится в авиапарке одного из иностранных заказчиков.

Подчеркнем и то, что базовая версия Су-57 стала выпускаться в качестве серийного экземпляра шесть лет назад. Эксплуатация в ВВС России началась в 2020 году. Передовой отечественный истребитель заметно обновился – получил более мощный и надёжный двигатель и обзавелся более современным управляемым вооружением, имеющим повышенные боевые характеристики.