Предыдущим рекордсменом был «Хищник против Чужого», который не понравился профессиональным критикам

Фантастический боевик за авторством постановщика Дэна Трахтенберга «Хищник: Планета смерти» триумфально начал кинотеатральное шествие на территории Северной Америки. Так за первые выходные с начала показа зрители принесли прибыль в размере 39 млн долларов, что больше той суммы, которую прогнозировали даже оптимистично настроенные аналитики. И как пишет ряд фанатских сайтов, свежий результат стал рекордным за историю всех фильмов цикла про «Хищника», снятых при участии студийных работников 20th Century Studios.

Источник фото: Лента

Так актуальное кино про приключения космического охотника только за один субботний день собрало 14 млн долларов. Тем самым «Планета смерти» оставила позади прошлого триумфатора – киноленту 2004 года «Чужой против Хищника», который собрал 21 год назад на своем старте порядка 38,2 млн. долларов. Согласно кинематографическим аналитическим исследованиям, специалисты, которые прогнозировали меньшую сумму сборов для нового «Хищника», ощутимо ошиблись.

Источник фото: afisha.ru

А мы дадим более детальную информацию касаемо пессимистичных прогнозов про приключения «изгоя» Дека и синтетика Тии на мрачной планете Генна. Так аналитики считали, что инвесторам и продюсерам данной кинокартины придется сильно радоваться, если за выходные фильм соберет от $25 млн до 30 млн. И в самом лучшем случае ленте Трахтенберга пророчили второе место – вслед за «Чужой против Хищника».

Дополнительно отметим, что бюджет свежего фильма относительно скромный – немногим более 104 млн долларов, без учета вложений на маркетинг и рекламные компании. Также боссы 20th Century сделали ставку на «удобный» возрастной рейтинг PG-13, позволяющий добиться более полной посещаемости кинозалов.