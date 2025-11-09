Объект 3I/ATLAS специалисты заметили первого июля.

Ученые рассказали о перехваченном радиосигнале, исходящим от объекта 3I/ATLAS. Этот межзвездный объект привлек к себе внимание за последние несколько десятилетий не только профильных ученых и любителей-астрономов, но и обывателей. О событии написала редакция The Astronomer's Telegram.

В издании указано, что так называемое поглощение ОН замечено в частотах 1665 МГц и 1667 МГц. Удалось обнаружить излучение 24 октября при задействовании оборудования, установленного на специализированном телескопе MeerKAT, работающем в одной из обсерваторий в Южной Африке.

И, как указал исследователь Ави Леба, 16 марта следующего года, когда межзвездный объект достигнет Юпитера, космический зонд «Юнона» предпримет попытку уловить радиосигнал, излучаемый на низких высотах.





Источник изображения: Телеграм-канал «lpixras»

Напомню, что впервые стало известно об 3I/ATLAS 1 июля 2025 года. Согласно мнениям большинства астрономов, с максимальной вероятностью «Атлас» прилетел к нам из другой системы. По оценочным данным, возраст данной кометы не менее 7,5 млрд. лет. Что интересно, комета прошла и через этап эволюции, поменяв свой прошлый цвет на новый.

Ряд исследователей космоса считают, что 3I/ATLAS вовсе не является кометой и больше всего демонстрирует свойства искусственного зонда. Всё из-за необычной орбиты полёта и нестандартного свечения голубоватого оттенка.

Причем проведенные расширенные исследования позволили установить, что вокруг области полёта 3I/ATLAS была замечена серия коротких радиоимпульсов, излучаемых в окружаемое комету космическое пространство.