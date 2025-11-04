Кроме того, большой и красивый самолёт не вмещается в маленькое бельгийское небо и экипажи вынуждены будут залетать в воздушное пространство соседних европейских стран

В Бельгии вспыхнул огромный резонанс, вызванный передачей первой партии в местную армию американских истребителей. Так, приобретение F-35 возмутило национальную общественность сразу по нескольким причинам: дороговизне самолётов при обслуживании и излишнем шуме. Кроме этого, зарубежная техника была названа избыточной для защиты неба такой скромной даже по европейским меркам страны, о чем рассказывают журналисты 20minutes.

Предысторией для критики послужило свежее неудачное выступление руководителя бельгийского Минобороны Тео Франкена, приехавшего в парламент. Так, высокопоставленный чиновник рассказал, что для F-35 точно мало пространства местного неба, поэтому для нормального функционирования «Тридцать пятых» крайне важно будет договориться чиновникам Бельгии с официальными представителями Франции, Нидерландов и Италии – чтобы получить разрешение для полётов внутри их государственного воздушного пространства.

И, как указали репортёры бельгийской прессы, королевство буквально превратилось в интернет-посмешище из-за её малой воздушной территории, тесной и поэтому непригодной для эксплуатации F-35.

Источник изображения: news.lockheedmartin.com

Стал неприятным сюрпризом в американском самолёте и заметный шум. Так, портал opex360 указал, что громкость эксплуатации этой зарубежной техники может стать проблемой для проживающих рядом с авиационными бельгийскими базами, потому что «Тридцать пятые» в 5 раз шумнее старых F-16. Дополнительным свидетельством, доказывающим повышенную шумность новой техники, стала брошюра от бельгийского МО, в которой говорится об уровне мощности силовой установки нового истребителя. Двигатель последнего в 2 раза мощнее силового агрегата от F-16.

Не в настроении местная общественность и от стоимости одного лётного часа новейшего самолёта. Налетать 60 минут на F-35 стоит 50 тыс. евро. Именно поэтому «Тридцать пятый» считается самым дорогим для эксплуатации современным истребителем.

Напомним, что в 2018 году королевское правительство заплатило за контракт, предусматривающий поставку 34 самолётов F-35 в местные ВС, американцам 5,6 млрд евро. И к 1 ноября местные военные авиаторы получили только 4 боевые единицы. Причём ещё один истребитель так и не прибыл в Бельгию: всё из-за неожиданных технических неисправностей в истребителе пятого поколения.