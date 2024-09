Lenovo продолжает укреплять свои позиции в сегменте портативных игровых приставок

Lenovo готовится к запуску сразу двух новых моделей портативных игровых приставок под брендом Legion Go. В последнем обновлении на официальном сайте компании появилось упоминание о новой модели Legion Go Gen Two, а также более компактной версии под названием Legion Go Lite.

Недавно Lenovo представила док-станцию Legion Go Dock, которая оказалась совместимой не только с текущей моделью Legion Go Gen One, но и с будущими поколениями, включая Legion Go Gen Two и Legion Go Lite. Это подтверждает активную работу компании над расширением линейки своих игровых устройств.

Хотя Lenovo официально ещё не объявила о дате анонса новых консолей, представители компании ранее заявляли, что новое поколение приставок будет выпущено, когда придёт время.

На данный момент характеристики новых моделей остаются под завесой тайны. Однако ожидается, что в основе Legion Go Gen Two будет использоваться процессор из будущей серии AMD Ryzen Z2. Этот чип, вероятно, будет включать вычислительные ядра Zen 5 и встроенную графику RDNA 3.5. Ранее сообщалось о возможном восьмиядерном APU для нового поколения приставки. Если это будет процессор из серии Strix Point, он сможет предложить до 16 исполнительных блоков графики RDNA 3.5, что на 33% больше по сравнению с Ryzen Z1 Extreme, установленным в оригинальной модели.

Что касается более доступной версии Legion Go Lite, то для неё прогнозируется использование процессора Ryzen Z1 (без версии Extreme), который ориентирован на менее дорогие игровые устройства. Это позволит предложить пользователям качественный игровой опыт по более привлекательной цене.