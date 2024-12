Исковые требования включают компенсацию за убытки, постоянный запрет на использование материалов компаний без согласия, а также признание незаконности действий OpenAI.

Пять ведущих канадских медиа-компаний, включая Torstar, Postmedia, The Globe and Mail, The Canadian Press и CBC/Radio-Canada, подали иск против компании OpenAI. Документ был направлен в суд высшей инстанции провинции Онтарио в пятницу, 29 ноября.

Медиа-компании обвиняют OpenAI в систематическом нарушении авторских прав и незаконном использовании их контента для обучения ИИ-моделей без разрешения и компенсации. В иске утверждается, что OpenAI использует большие объемы информации из источников, принадлежащих истцам, для создания своих продуктов на основе ИИ, нарушая права на интеллектуальную собственность.

Исковые требования включают компенсацию за убытки, постоянный запрет на использование материалов компаний без согласия, а также признание незаконности действий OpenAI.

В ответ на обвинения OpenAI заявила, что обучение моделей основано на общедоступных данных, а компания придерживается принципов международного авторского права.

На данный момент OpenAI активно работает над выпуском новой модели искусственного интеллекта под названием Orion, которая может быть представлена в декабре 2024 года. Эта модель отличается от GPT-4o и других предыдущих версий, и изначально она будет доступна только корпоративным партнерам компании. Microsoft, являясь одним из ключевых партнеров OpenAI, планирует интегрировать Orion в свою облачную платформу Azure.

Кроме того, в ближайшие годы компания планирует увеличение стоимости подписки на свои сервисы: с текущих $20 до $44 в месяц к 2029 году.