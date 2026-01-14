Сегодня Valve выпустили второе издание наград Steam для сообщества. Пользователи Steam раскритиковали новые награды и изменения. Темы с критикой новых наград появились в Steam и на игровых форумах

Сегодня утром в блоге Steam появилась запись, согласно которой, награды для сообщества Steam получили изменения.

Раньше награды в Steam представляли собой нечто среднее между «лайками» и донатом. Любой пользователь мог выдать награду другому, передавая ему при этом очки, на которые можно было купить контент для профиля Steam. Внешний вид, цена наград и число передаваемых очков отличалось. Минимальная награда стоила 300 очков и передавала пользователю 100 очков.

Дизайн новых наград. Всего их двенадцать

Второе издание наград уравняло цену всех наград – теперь они стоят по 500 очков каждая. За получение награды пользователи больше не получают очки. Кроме того, изменился внешний вид наград, а многие награды были убраны. К примеру, дорогая награда «Возьми мои очки», дающая пользователю 1600 очков, была убрана. Награда «Шут», которую часто использовали для троллинга и награждения непопулярного в сообществе мнения, тоже была убрана. Многие пользователи считали её «токсичной».

Сообщество неоднозначно отреагировало на это обновление. На форумах Steam, в блоге Steam и на Reddit пользователи активно обсуждают изменения. К примеру, многие пользователи высказывают мысль, что награды потеряли смысл, ведь получатель награды больше не получит очков. Одинаковая цена наград тоже не осталась без внимания пользователей – теперь награды стоят дороже, чем раньше. И многие пользователи просто не смогут их дарить. Наконец, новый дизайн наград многим пользователям показался примитивным и некрасивым.Помимо критики наград, пользователи упоминают в комментариях, что Valve больше не выдает бесплатные коллекционные карточки на распродажах и убрала региональные цены на торговой площадке.

В официальном блоге Steam, под записью о новых наградах, пользователи за считанные часы оставили больше двух тысяч комментариев.