реклама
The Day Before, игра на выживание зомби в открытом мире, не самая оригинальная идея для видеоигры, но ей определенно удалось захватить воображение огромного количества геймеров: заняла первое место в списке самых желаемых игр в Steam. C мая 2021 The Day Before задержалась в лидерах почти на год, и теперь ее обогнала в чарте Stray, игра о коте, пробирающемся по городу, населенному роботами.
Вот как в настоящее время выглядит первая десятка:
Это не обязательно означает, что Stray попала в список желаний чаще, чем The Day Before или любая другая игра в списке, у многих из которых на самом деле на тысячи больше подписчиков, чем у Stray. Список отсортирован по "релевантности", и, по словам Саймона Карлесса из информационного бюллетеня GameDiscoveryCo, это означает, что в работе также присутствует прикосновение старой алгоритмической магии Steam.
"Таблица "самого популярного списка желаний" Steam не на 100 % отражает общее количество желаний, которые мы получили", - написал Карлесс. "Это в большинстве случаев, зависит от скорости добавления в список желаний. Так что игры, быстро добавляющиеся в списки, могут занять более высокие места в чартах. А игры с большим количеством в списке желаний, но добавленные буквально с нуля, могут вообще не появиться".
В последнее время Stray привлекает к себе много внимания благодаря как предстоящему выпуску - он выходит 19 июля - так и тому факту, что он выглядит фантастически: странно, забавно, мило и действительно отличается от всего остального. Очевидно, этого внезапного притока интереса было достаточно, чтобы Stray оказался на вершине.