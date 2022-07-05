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ДеМарл также работала над Homeworld 2, Myst IV: Revelation, Dungeon Siege II: Broken World и Tom Clancy's Splinter Cell Conviction, прежде чем присоединиться к Eidos Montréal, где она была дизайнером сюжета и ведущим сценаристом широко известной игры 2011 года Deus Ex: Human Revolution. Затем ДеМарл является исполнительным директором по сюжету в Deus Ex: Mankind Divided, Deus Ex GO, Deus Ex: Breach, а совсем недавно — старшим режиссером по сюжету в "Стражах галактики" Marvel.
Следующая игра Mass Effect была официально подтверждена очень коротким тизер-трейлером, представленным на The Game Awards 2020, где фанаты увидели, как Лиара Т'Сони, которая, казалось бы, была намного старше, приземлилась на какой-то планете. Около трех месяцев назад BioWare сообщила, что проект Mass Effect находится на ранней стадии разработки.
В начале мая появились слухи о том, что список магазинов BioWare потенциально намекает на возвращение коммандера Шепарда. Однако слух быстро развеял сам Гэмбл.
В настоящее время BioWare сосредоточена на следующей игре Dragon Age, которая, вероятно, будет запущена где-то во второй половине 2023 года. Это означает, что до выхода следующей Mass Effect может пройти как минимум четыре года.
Тем временем, возможно, фанаты смогут насладиться сериалом, который, по слухам, находится в разработке на Amazon Prime Video. До тех пор должно хватить Mass Effect Legendary Edition (которое вскоре будет доступно бесплатно через Prime Gaming).