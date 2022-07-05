Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
В команду Mass Effect вошли бывшие Стражи Галактики
Команда Mass Effect в BioWare официально наняла Мэри ДеМарл, сценариста-ветерана, чьи заслуги в игровой индустрии восходят к Myst III: Exile 2001 года.
анонсы и реклама
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>

реклама

ДеМарл также работала над Homeworld 2, Myst IV: Revelation, Dungeon Siege II: Broken World и Tom Clancy's Splinter Cell Conviction, прежде чем присоединиться к Eidos Montréal, где она была дизайнером сюжета и ведущим сценаристом широко известной игры 2011 года Deus Ex: Human Revolution.  Затем ДеМарл является исполнительным директором по сюжету в Deus Ex: Mankind Divided, Deus Ex GO, Deus Ex: Breach, а совсем недавно — старшим режиссером по сюжету в "Стражах галактики" Marvel.

Следующая игра Mass Effect была официально подтверждена очень коротким тизер-трейлером, представленным на The Game Awards 2020, где фанаты увидели, как Лиара Т'Сони, которая, казалось бы, была намного старше, приземлилась на какой-то планете. Около трех месяцев назад BioWare сообщила, что проект Mass Effect находится на ранней стадии разработки.

В начале мая появились слухи о том, что список магазинов BioWare потенциально намекает на возвращение коммандера Шепарда. Однако слух быстро развеял сам Гэмбл.

В настоящее время BioWare сосредоточена на следующей игре Dragon Age, которая, вероятно, будет запущена где-то во второй половине 2023 года. Это означает, что до выхода следующей Mass Effect может пройти как минимум четыре года.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Тем временем, возможно, фанаты смогут насладиться сериалом, который, по слухам, находится в разработке на Amazon Prime Video. До тех пор должно хватить Mass Effect Legendary Edition (которое вскоре будет доступно бесплатно через Prime Gaming).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#mass effect
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Для разработки новой части Mass Effect необходимы специалисты по Unreal Engine 4 и 5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

iPhone 14 Pro Max с объемом памяти 1 ТБ получит рекордную стоимость
10
В новом фильме Хищник 5: Добыча на пришельца будут охотиться индейцы
39
Свежие данные о сроках анонса и характеристиках трёх видеокарт NVIDIA семейства GeForce RTX 40
57
Какую ОЗУ купить для процессора Core i5-12600K – 32 Гб DDR4-3200 VS 16 Гб DDR5-5200 в тесте TG
16
Биткоин испытывает мощное давление со стороны майнеров и может обвалиться до $12 000
4
MediaTek готовит приемника невероятно успешного чипсета Dimensity 8100
1
Охладитель снижает температуру твердотельного накопителя M.2 более чем на 50 процентов
7
GTA 6 разрабатывается на продвинутом движке RAGE 9
1
Тинькофф увеличил размер валютного вклада, хранящегося без комиссии, и сделал другие послабления
6
Зелёную или красную - сравниваем победителей рейтинга "Цена за FPS" от разных производителей
17
Геймер случайно обнаружил в GTA 5 недостроенный метрополитен и подземные коридоры
3
AMD готовит более доступные процессоры в исполнении Socket AM4 с памятью 3D V-Cache
22
На сайте AMD появились новые изображения процессоров в исполнении Socket AM5
17
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным на фоне падения доходов майнеров
30
3 июля курс Aliexpress вырос до 62 рублей 32 копеек
15
В России назревает дефицит запчастей к смартфонам Samsung и Huawei – в ход пошли китайские подделки
19
Недорогих игровых видеокарт не будет – AMD и NVIDIA не планируют снижать цены на бюджетные GPU
6
Стоимость iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max от Caviar будет начинаться от 10000 долларов
+
Компания JuiShark выпустила башенный кулер для SSD и он может снизить температуру на 52 градуса
9
AMD Radeon RX 7900 XT: обновлённые характеристики: производительность, цена и доступность
5

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
238
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
20
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
48
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
41
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
9
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
30
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9

Сейчас обсуждают

AmazingShot
19:29
да клоун это, забей.
AnTuTu назвал самые мощные смартфоны среднего уровня
РаveIshakh
19:28
успел заказать. щя хоть на 100р идет. пох
На фоне обрушения рубля курс Aliexpress резко взлетел до 71 рубля за доллар
ЕjikVtUmАnэ
19:26
некуй было воевать докуя и был бы союз до сих пор.Сейчас потомки тех дебилов аппаратчиков идут тем же путём с разницей лишь в том,что после совка осталось докуя промышленности,которая помогла выжить в...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
cariddau
19:24
Что там с социальным благополучием у наших граждан в России?
Рубль не выдержал борьбы с долларом и пошёл на дно – национальная валюта РФ подешевела на 20%
dmitry07
19:22
Жора Байден, перелогинься.
Рубль не выдержал борьбы с долларом и пошёл на дно – национальная валюта РФ подешевела на 20%
Василий Сорокин
19:22
А чем тогда перечисленный мной фильмы в первом посте плохи? По мне хорошие фильмы как и качество сьемки на высоте.
Российские кинотеатры на грани закрытия – ведутся разговоры о принудительном лицензировании контента
Антон Васильев
19:20
и где этот союз? неужели сам рейган на вилах вынес меченого из кремля?
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
VRoman
19:19
Не было цели поставить рекорд скорости. Была цель достичь больших циферок по частоте.
Рекорд разгона памяти удалось улучшить до DDR5-10508
llucul
19:11
Что там выбирать ? Полноценное 2К будет тогда ,когда текстуры будут упакованны в 2К в игре ,вот тогда можно сказать что это 2К ,да . А до этого ,пока ещё все текстуры , в лучшем случае в НD (720P) , ...
Выбираем оптимальную видеокарту для игр в разрешении 2К – 5 моделей по выгодной цене от 37 000р
cariddau
19:10
Это Родина, сынок.
AnTuTu назвал самые мощные смартфоны среднего уровня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем