Electronic Arts удалила шесть игр Codemasters из Steam без каких-либо предупреждений и уведомлений.

Electronic Arts удалила шесть игр Codemasters из Steam без каких-либо предупреждений и уведомлений. Помимо Operation Flashpoint: Dragon Rising, также затронуты Toybox Turbos, Rise of the Argonauts, Maelstrom: The Battle for Earth Begins, Damnation и Hospital Tycoon. Причины внезапного исключения из листинга не сообщаются, но обычно за такими решениями стоят проблемы с лицензированием или отсутствие экономической целесообразности.

Интересно, что исчезновение Operation Flashpoint: Dragon Rising совпало с ее запланированным удалением из подписочного сервиса EA Play. С 14 марта шутер стал недоступен для подписчиков EA Play - в тот самый день, когда игра исчезла из Steam.

Помимо исключений из каталога Steam, EA также окончательно выводит из эксплуатации некоторые старые игры. 13 марта серверы EA Sports UFC Mobile 2 и NCAA Football 14 были отключены. Несмотря на то, что эти игры не включены в EA Play, их закрытие все равно стало потерей для фанатов. Онлайн-серверы Madden NFL 21 также будут закрыты 30 июня.