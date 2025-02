В очередной раз были опубликованы отрывки из презентационных слайдов AMD, посвященных запуску Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, в которых особое внимание уделяется масштабированию с помощью искусственного интеллекта FSR 4 от AMD.

Сайт располагает следующими подробностями о FSR 4 от AMD:

На момент выхода Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 технология FidelityFX Super Resolution 4 поддерживала более 30 игр.

Ожидается, что в 2025 году поддержка FidelityFX Super Resolution 4 возрастет до более чем 75 игр.

Все игры, которые уже поддерживают FSR 3.1, должны быть быстро и легко обновлены до FSR 4.

Первая технология AMD для масштабирования на базе искусственного интеллекта будет работать только на видеокартах RDNA 4 и потребует наличия ускорителей искусственного интеллекта для алгоритмов масштабирования.

На сайте также размещен список игр, поддерживаемых Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, включая Call of Duty: Black Ops 6, Civilization 7, God of War: Ragnarök, Kingdom Come: Deliverance 2, Marvel's Spider-Man 2, Horizon Zero Dawn Remastered и Horizon Forbidden West, еще до официальной презентации.

К концу 2025 года AMD планирует подготовить более 75 игр для FSR 4 совместно со студиями-разработчиками 11 Bit Studios, Activision, Ballistic Moon, Focus Entertainment, Guerrilla, Insomniac Games, Krafton, Naughty Dog, NetEase Games, Nixxes Software, Pearl Abyss, Saber, Sega и Torn Banner и другими. Более подробная информация будет объявлена сегодня при релизе.