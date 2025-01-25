Известный поставщик профессиональных инструментов разработки JetBrains представил Junie, агент кодирования на основе искусственного интеллекта, который обещает произвести революцию в разработке программного обеспечения.

Утверждается, что этот инструмент предназначен для повышения производительности и оптимизации рабочего процесса разработчика. Разработанный для повышения производительности, качества кода и упрощения выполнения задач для разработчиков, Junie по утверждению компании, меняет правила игры в индустрии разработки программного обеспечения и программирования.

С Junie разработчики могут автоматизировать рутинные задачи, такие как генерация кода, выполнение проверок, написание тестов и проверка результатов тестов. Просто объясните задачу Junie. Инструмент понимает контекст и пишет код, который разработчики могут просматривать и изменять по мере необходимости. Такой подход повышает производительность, поскольку задачи выполняются быстрее. На видео ниже показан фрагмент того, чего может достичь Junie.



По данным чешской компании, Junie в настоящее время доступен в IDE IntelliJ IDEA Ultimate и PyCharm Professional, а вскоре будет доступен в WebStorm. На данный момент он доступен только на платформах macOS и Linux. Хотя это возможно не самая производительная модель, производительность решения задач ИИ Junie впечатляет. Тест SWEBench Verified показывает, что Junie может решить 53,6% задач разработчика за один запуск.

Обеспечивая лучшее качество кода и контроль над выполнением задач, Junie выделяется своими возможностями адаптивного обучения, подстраиваясь под уникальный стиль кодирования разработчика и следуя определенным рекомендациям по кодированию. JetBrains подчеркивает, что Junie разработан как помощник, а не замена. Разработчики сохраняют возможность просматривать все изменения кода и принимать обоснованные решения.

Начать работу с Junie просто. JetBrains рекомендует делегировать простые задачи ИИ и постепенно переходить к более сложным по мере освоения возможностей Junie. JetBrains также утверждает, что Junie легко интегрируется в существующие стандартные рабочие процессы, что упрощает внедрение.