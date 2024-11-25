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Niko4123
Вышел мод HD Reworked Next-Gen для The Witcher 3
Моддер "Halk Hogan" объявил, что модификация теперь доступна для скачивания.

The Witcher 3: Wild Hunt от CD Projekt Red существует уже несколько лет и до сих пор впечатляет, несмотря на свой возраст. Тем не менее, моддер по имени "Halk Hogan" уже некоторое время работает над так называемой модификацией HD Reworked Next-Gen, чтобы значительно улучшить качество графики в The Witcher 3. 

The Witcher 3 HD Reworked Next-Gen Mod в первую очередь обеспечивает текстуры значительно более высокого разрешения. Это достигается с помощью новой технологии картографирования, которая была официально представлена в версии The Witcher 3 следующего поколения. Следует также сказать, что The Witcher 3 HD Reworked Next-Gen Mod также внедряет в игру тесселяцию, чтобы текстуры выглядели трехмерными.


Кстати сам "Halk Hogan" объясняет, что игрокам не стоит беспокоиться о снижении результативности. Модификация приведет лишь к незначительному снижению частоты кадров. Тем временем "Halk Hogan" уже выпустил релизное видео, которое должно прояснить, в чем преимущества данного мода. Сам он заявил, что его работа над проектом на данный момент завершена, хотя не исключает, что в будущем могут быть мелкие обновления.

#the witcher 3
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