В часовом интервью с ютубером KIWI TALKZ Брюс Несмит довольно много говорит о том, что почти все оценочные суждения делаются в контексте ожиданий людей, независимо от того, справедливо ли это и имеет ли какой-либо смысл.

KIWI TALKZ: В случае с Elder Scrolls 6 одно только название просто повышает ожидания, и потому что Skyrim был такой вехой в играх с открытым миром и был продан тиражом в пятьдесят миллионов копий?

Брюс Несмит: Это проблема игр, которые появились после Skyrim. Это была проблема, которая, знаете ли, была у Fallout 4, Fallout 76, Starfield - потому что вы не всегда отвечаете за эти ожидания. Ожидания фанатов Elder Scrolls 6 будет почти невозможно оправдать. Отделы маркетинга просто обхватывают головы руками и плачут из-за этого, потому что "наверно новая игра не идеальна, наверно она не получит 95+ на Metacritic, мы неудачники".

Он не ошибается. Поскольку Skyrim был пятой частью серии, Bethesda занималась RPG с открытым миром уже более 15 лет на тот момент. Тем не менее Skyrim был действительно тем тайтлом, который принес фирменный стиль компании - свободное передвижение, ориентированное на исследование, и такой успех у массовой аудитории, которого раннее не имели Morrowind и Oblivion. Это был своего рода эффект правильного места и времени, но в конечном итоге Skyrim стал практически невозможным для продолжения.

Любите вы его или ненавидите, невозможно отрицать культурное влияние франшизы Elder Scrolls и Skyrim в частности. Не обращайте внимания на подделки, пародии, ссылки в других играх и горы и горы любовно созданных фанатских трибьютов - все, что нам действительно нужно вам сказать, это то, что покровитель серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонума лично признал, что название Bethesda оказало большое влияние на The Legend of Zelda: Breath of the Wild, название, которое само по себе является шедевром видеоигры.





Интервьюер отмечает огромное давление, которое должно быть испытывают Тодд Говард и его команда, а Несмит приводит в пример Larian Studios как еще одного разработчика игр, который вероятно сталкивается с такими же суровыми ожиданиями от своей следующей игры. Larian конечно же является разработчиком мегахита D&D RPG Baldur's Gate III, и бельгийская игровая компания известная своей открытостью, недавно призналась своим поклонникам, что упустила шанс сделать еще одну большую D&D RPG в пользу большей творческой свободы.

Bethesda возможно пыталась сделать что-то подобное с прошлогодней космической RPG Starfield, но хотя игра была запущена со скромным признанием критиков и быстрыми продажами, мнения многих геймеров об игре испортились вскоре, когда стало ясно, что Starfield слишком похожа на предыдущие игры Bethesda в неудачных аспектах. Bethesda действительно придется что-то менять в The Elder Scrolls 6, если она хочет завоевать сердца и умы хардкорных геймеров.