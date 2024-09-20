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Niko4123
Бывший руководитель Skyrim считает, что будет невозможно оправдать ожидания от Elder Scrolls 6
В часовом интервью с ютубером KIWI TALKZ Брюс Несмит довольно много говорит о том, что почти все оценочные суждения делаются в контексте ожиданий людей, независимо от того, справедливо ли это и имеет ли какой-либо смысл.

KIWI TALKZ: В случае с Elder Scrolls 6 одно только название просто повышает ожидания, и потому что Skyrim был такой вехой в играх с открытым миром и был продан тиражом в пятьдесят миллионов копий?

Брюс Несмит: Это проблема игр, которые появились после Skyrim. Это была проблема, которая, знаете ли, была у Fallout 4, Fallout 76, Starfield - потому что вы не всегда отвечаете за эти ожидания. Ожидания фанатов Elder Scrolls 6 будет почти невозможно оправдать. Отделы маркетинга просто обхватывают головы руками и плачут из-за этого, потому что "наверно новая игра не идеальна, наверно она не получит 95+ на Metacritic, мы неудачники".

Он не ошибается. Поскольку Skyrim был пятой частью серии, Bethesda занималась RPG с открытым миром уже более 15 лет на тот момент. Тем не менее Skyrim был действительно тем тайтлом, который принес фирменный стиль компании - свободное передвижение, ориентированное на исследование, и такой успех у массовой аудитории, которого раннее не имели Morrowind и Oblivion. Это был своего рода эффект правильного места и времени, но в конечном итоге Skyrim стал практически невозможным для продолжения.

Любите вы его или ненавидите, невозможно отрицать культурное влияние франшизы Elder Scrolls и Skyrim в частности. Не обращайте внимания на подделки, пародии, ссылки в других играх и горы и горы любовно созданных фанатских трибьютов - все, что нам действительно нужно вам сказать, это то, что покровитель серии The Legend of Zelda Эйдзи Аонума лично признал, что название Bethesda оказало большое влияние на The Legend of Zelda: Breath of the Wild, название, которое само по себе является шедевром видеоигры.


Интервьюер отмечает огромное давление, которое должно быть испытывают Тодд Говард и его команда, а Несмит приводит в пример Larian Studios как еще одного разработчика игр, который вероятно сталкивается с такими же суровыми ожиданиями от своей следующей игры. Larian конечно же является разработчиком мегахита D&D RPG Baldur's Gate III, и бельгийская игровая компания известная своей открытостью, недавно призналась своим поклонникам, что упустила шанс сделать еще одну большую D&D RPG в пользу большей творческой свободы.

Bethesda возможно пыталась сделать что-то подобное с прошлогодней космической RPG Starfield, но хотя игра была запущена со скромным признанием критиков и быстрыми продажами, мнения многих геймеров об игре испортились вскоре, когда стало ясно, что Starfield слишком похожа на предыдущие игры Bethesda в неудачных аспектах. Bethesda действительно придется что-то менять в The Elder Scrolls 6, если она хочет завоевать сердца и умы хардкорных геймеров.

#elder scrolls 6
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там чет ноют в каментах.
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Китя
23:10
В 1080р да еще и на средних настройках да вы батенька бомжара.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Бахтиер Кудратуллаев
23:06
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REY_B_
23:01
Они настолько тупые? Нет, скорее ленивые. Starfield критикуют именно за то, что это другая игра. Которая естественно должна была раскрыть всю эпичность присущую Космосу. Она не должна была быть похож...
Бывший руководитель Skyrim считает, что будет невозможно оправдать ожидания от Elder Scrolls 6
beltar
22:54
Подавляющая часть играет в 1080p, и твоего мнения тут не спрашивали.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
beltar
22:52
На средних настройках fps будет выше раза в 2. Требования, как требования, а из дырки Бублика опять вытекла коричневая начинка.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Евгений Абросимов
22:50
Тут есть пара нюансов. На новую станцию деньги есть только у Китая и США. Но китайцы на свою станцию не пустят вообще никого, а с американцами надо сотрудничать, чтобы пустили.
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