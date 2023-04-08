Стало известно, что российская армия будет создавать спец. отряды в формате роты под наименованием «Штурм-Z», которые специализируются на ведении боевых действий в городских условиях и отличаются дополнительной подготовкой. Основное их предназначение - проведение наступательных операций, получения контроля над узлами связи и опорными пунктами украинской армии.
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Аналитический центр Institute for the Study of War уверен, что сформированные спец. отряды окажутся малоэффективными и не улучшат общую ситуацию. Объясняется это тем, что военнослужащие таких формирований хоть и будут проходить дополнительную подготовку, но в ускоренном формате и займёт это всего 10-15 дней. За такой промежуток времени сложно подготовить профессиональных бойцов. При этом рота сама по себе малочисленная и включает в себя около ста военнослужащих.
Institute for the Study of War также полагает, что спец. роты «Штурм-Z» отправят на поддержку российским войскам между Авдеевкой и Донецком, войдут они в состав 8-й общевойсковой армии(ЮВО)