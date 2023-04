Частная военная компания испытывала проблемы с боеприпасами.

Не так давно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, как и военнослужащие организации, рассказывали о проблеме с поставками боеприпасов, что делает невозможным наступление на Бахмутском направлении, а то и вовсе может привести к отступлению.

В официальном Telegram канале Сил Специальных Операций Украины опубликовали интервью с украинским военнослужащим по прозвищу «Сокол», который дал отчёт о ситуации в Бахмуте. По его словам, ЧВК «Вагнер» подвезли новый боекомплект и наёмники больше не испытывают проблем с боеприпасами. Он отметил, что интенсивность вражеской артиллерии сильно увеличилась: она работает без остановки. К тому же применяются дроны-беспилотники «Орлан», координирующие артиллерийские силы.

Военнослужащий добавил, что минувший «снарядный голод» действительно сыграл на пользу украинским военным. Период был хоть и непродолжительный, но являлся замечательным моментом для проведения засад и налётов - отметил «Сокол»

2 апреля 2023 года в 23:00 Евгений Пригожин сообщил о «юридическом взятии» Бахмута, опубликовав видео установки российского флага и знамени ЧВК «Вагнер» на здании городской администрации. Информация была подтверждена Institute for the Study of War.