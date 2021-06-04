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Ubisoft делится подробностями геймплея Far Cry 6

Разработчики считают, что после прохождения сюжетной линии игроки не будут скучать.
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Пока до релиза Far Cry 6 ещё есть время, Ubisoft продолжает делиться геймплейными подробностями своей новой игры. Так недавно было сообщено, что сюжетная линия будет одна и пол персонажа никак не повлияет на повествование, но какой пол главному герою выберут разработчики - не известно.

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Также разработчики дали на ответы на вопросы пользователей Reddit, откуда стало известно, что уровневая система улучшения оружия из Far Cry: New Dawn обойдёт стороной Far Cry 6, а Хёрк, напарник главного героя в некоторых частях серии, как и редактор карт, будут убраны из игры, при этом сама система напарников останется.

К тому же после завершения сюжетной линии Far Cry 6 игрокам не придётся скучать, так как разработчики будут поддерживать игру обновлениями и, возможно, даже сюжетными дополнениями.

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Ведущий гейм-дизайнер Far Cry 6 добавил, что больше ответов на свои вопросы игроки получат 12 июня во время презентации Ubisoft Forward. Выход самой игры намечается на 7 октября.

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