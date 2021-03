Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Следующий шутер Call Of Duty получит название Call of Duty WW2: Vanguard и будет разрабатываться на старом движке, на котором работала Call of Duty: Modern Warfare. Движок получил хорошие отзывы от игроков и особых проблем с ним не наблюдалось.

Activision зачастую использует уже проверенные движки, так в Call of Duty: Cold War был задействован обновлённый движок IW Engine, на котором разработана Call of Duty: Black Ops 2010 года.

Известно, что новая Call of Duty затронет сеттинг второй мировой войны. Интересная рокировочка: DICE решили отойти от уже произошедших мировых войн, Activision же наоборот - вернутся к ним. Ранее была информация, что действия нового шутера будут происходить в альтернативной реальности, где вторая мировая продлилась до пятидесятых годов, но, скорее всего, это лишь слухи. Activision никак это не прокомментировали.

Выход Call of Duty WW2: Vanguard ожидается осенью этого года с поддержкой всех актуальных платформ.