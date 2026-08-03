Ожидается, что релиз новой части GTA резко повысит спрос на консоли

Sony заверила инвесторов и покупателей, что глобальный дефицит микросхем памяти не повлияет на поставки PlayStation 5 до конца текущего финансового года. Компания сообщила, что заранее обеспечила необходимые объемы оперативной памяти для производства консолей, поэтому сможет выполнить запланированные продажи, несмотря на продолжающийся рост цен на DRAM и NAND, вызванный высоким спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: ChatGPTОсобенно важным это станет в преддверии выхода Grand Theft Auto VI, который, как ожидается, значительно увеличит спрос на PS5. В Sony рассчитывают, что существующих запасов компонентов хватит, чтобы избежать дефицита консолей в период праздничных продаж. При этом компания признала, что стоимость памяти остаётся высокой, а влияние ситуации на себестоимость оборудования сохранится и в следующем году.

Несмотря на уверенность в поставках, Sony не исключает, что в будущем сохранение высоких цен на память может сказаться на стоимости игровых устройств и стратегии выпуска нового поколения консолей. Пока компания намерена удерживать прибыльность PlayStation 5 на уровне прошлого финансового года, балансируя между ценами на оборудование и расходами на продвижение.