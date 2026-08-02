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Nacvark
Американский стартап продаёт за 9 долларов ключ для блокировки ленты в соцсетях
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Стартап Autonomous из Нью-Йорка представил необычное устройство, призванное помочь людям сократить время, проводимое в социальных сетях. Вместо привычных программных ограничений разработчики предложили физический NFC-ключ стоимостью всего 9 долларов, который необходимо приложить к смартфону, чтобы получить доступ к заранее заблокированным приложениям.Источник изображения: ChatGPTКлюч работает вместе с мобильным приложением: пользователь выбирает, какие сервисы, например, TikTok или X, нужно ограничить, после чего открыть их можно только после сканирования NFC-метки. Каждый сеанс доступа длится до 60 минут, а затем приложения автоматически блокируются снова. Авторы идеи считают, что физическое действие создаёт дополнительный барьер и превращает импульсивное желание открыть социальную сеть в осознанное решение.

Помимо функции блокировки, приложение анализирует привычки пользователя с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Оно отслеживает, как часто разблокируются приложения, в какое время это происходит и сколько времени проходит до повторной блокировки. Затем ИИ формирует персональные рекомендации, нередко с ироничными комментариями, советуя, например, убрать ключ подальше, если доступ к соцсетям восстанавливается слишком быстро.

Устройство совместимо с Android 8.0 и iOS 15 и выше. В отличие от большинства аналогов, Autonomous Key не требует подписки и позволяет использовать один ключ сразу с несколькими смартфонами. В настоящее время продукт находится на стадии бета-тестирования после успешной кампании на Kickstarter и уже начал поставляться покупателям в пяти цветовых вариантах.

#сша #социальные сети
Источник: techcrunch.com
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