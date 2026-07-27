Это позволит разработчику ChatGPT более выгодно для себя профинансировать реализацию проекта

NVIDIA ведёт переговоры с OpenAI о предоставлении финансовых гарантий примерно на 250 миллиардов долларов в рамках масштабного проекта по созданию одного из крупнейших в мире центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Источник изображения: Reuters

URL изображенияПо данным издания, гарантия позволит разработчику ChatGPT получить более выгодные условия финансирования для аренды вычислительных мощностей будущего комплекса, который строится энергетическим подразделением SoftBank на юге штата Огайо. Речь идёт о дата-центре мощностью 10 гигаватт, который может стать крупнейшим подобным объектом в мире.

Общая стоимость проекта, по оценкам источников The Wall Street Journal, может превысить 500 миллиардов долларов, а введение в эксплуатацию возможно до конца 2028 года. Предполагается, что объект разместят на территории бывшего федерального комплекса, что должно ускорить строительство и сократить сроки согласований.

Помимо финансовых гарантий, NVIDIA также обсуждает участие в финансировании поставок ИИ-чипов для будущего комплекса, что отражает стремление компании расширить свое присутствие в инфраструктурных проектах, связанных с ИИ.