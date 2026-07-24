Фактически речь идёт о консолидации закупок

Министерство обороны США объявило о заключении с Oracle долгосрочного соглашения общей стоимостью почти 7 миллиардов долларов. Контракт рассчитан на срок до десяти лет и направлен на объединение лицензий на локальное программное обеспечение (П) Oracle в рамках единого договора. Источник изображения: Reuters

URL изображенияТаким подходом военные консолидируют закупки ПО, отказываясь от разрозненных закупках в разных ведомствах, которые обходятся дороже. При этом потребности всех ведомств учитываются и каждое подразделение будет иметь доступ к тому ПО разработки Oracle, которое ему требуется для работы. Ожидается, что объединение закупок в этом случае позволит сэкономить 441 миллион долларов за весь период реализации проекта.

По словам главного директора по информационным технологиям Пентагона Кирстен Дэвис, новый подход также позволит быстрее предоставлять подразделениям необходимое П Oracle, одновременно повышая прозрачность расходов и эффективность управления лицензиями.

В мае аналогичное соглашение стоимостью 9,6 миллиардов долларов было заключено с Microsoft, чьё ПО также используют в Пентагоне.