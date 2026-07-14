Компания запустила первый экспериментальный завод

Компания Bosch, известная своей бытовой электроникой, начала в США пробное производство на своём первом заводе по выпуску полупроводников. Предприятие расположено в городе Розвилл (штат Калифорния) и станет ключевой площадкой компании по выпуску карбид-кремниевых (SiC) чипов, которые используются в электромобилях, дата-центрах и энергетическом оборудовании. Источник изображения: Reuters

URL изображенияЗавод был приобретён Bosch в 2023 году у компании TSI Semiconductors. После покупки предприятие прошло масштабную модернизацию стоимостью около 2 миллиардов долларов. Из этой суммы 225 миллионов долларов предоставило Министерство торговли США в рамках программы CHIPS and Science Act, направленной на развитие собственного производства полупроводников и снижение зависимости от зарубежных поставок.

На предприятии будут выпускаться силовые полупроводники на основе карбида кремния. Такие чипы позволяют эффективнее управлять высокими напряжениями, уменьшают потери энергии и увеличивают запас хода электромобилей. Кроме автомобильной отрасли, они востребованы в ИИ-инфраструктуре, системах хранения энергии и современных электросетях. Коммерческое производство планируется начать до конца 2026 года.

До 2031 года Bosch планирует инвестировать в США до 7.5 миллиардов долларов, уделяя внимание в первую очередь полупроводниковой отрасли.