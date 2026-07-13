Помимо прочего, компания ускоряет разработку нескольких поколений чипов одновременно, включая M7, M7 Pro, M7 Max, M7 Ultra и даже M8

Apple разрабатывает новое поколение фирменного стилуса Apple Pencil, главной особенностью которого станет аккумулятор, который можно будет значительно проще заменить. По данным Bloomberg, обновлённый аксессуар находится в разработке и должен выйти одновременно с новым iPad Pro в 2027 году. Изменение конструкции связано не только с модернизацией устройства, но и с новыми европейскими требованиями к ремонтопригодности электроники. Источник изображения: ChatGPTПо данным Bloomberg, Apple переработает внутреннее устройство стилуса, чтобы замена батареи стала существенно проще по сравнению с нынешними моделями. Это позволит продлить срок службы аксессуара и упростит обслуживание после снижения емкости аккумулятора, что сегодня является одной из наиболее распространённых причин замены Apple Pencil.

На решение компании повлияли новые правила Европейского союза, направленные на повышение ремонтопригодности потребительской электроники. Производителям всё чаще приходится адаптировать конструкцию устройств, чтобы пользователи или сервисные центры могли быстрее и дешевле заменить изношенные компоненты, прежде всего аккумуляторы.

Помимо нового Pencil, Apple продолжает масштабное обновление всей линейки устройств. Компания одновременно разрабатывает несколько поколений фирменных процессоров для Mac, включая M7 и M8, уделяя особое интеграции искусственного интеллекта.