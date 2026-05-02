Nacvark
В США продвигают закон о регулировании криптовалюты
Криптобиржа Coinbase сообщила о компромиссе с Сенатом США, который может разблокировать законопроект

В Конгрессе США уже давно готовят большой законопроект о регулировании криптовалютных активов. Однако из-за ряда спорных моментов законопроект фактически оказался заморожен. Его инициаторы не смогли заручиться достаточной поддержкой со стороны Сената США, поэтому проводить олосование попросту не имеет смысла. Однако, как сообщает издание Reuters, законопроект всё же сдвинулся с мёртвой точки.Источник изображения: Reuters
URL изображенияКрупнейшая криптобиржа в США Coinbase достигла компромисса с законодателями относительно регулирования стейблкоинов. Речь идёт о так называемых «вознаграждениях», которые предлагают криптобиржи своим пользователям за хранение стейблкоинов. В Сенате США многие выступали против такой альтернативы банковским депозитам, поскольку пользователи начнут переводить свои активы в банках в криптовалюту.

Теперь же Coinbase сообщила о достижении компромисса по этому пункту, что впоследствии может разблокировать прохождение всего закона в Сенате США. В чём суть компромисса – пока точно непонятно, но формулировка звучит так, будто Coinbase больше не сможет предлагать пользователям из США проценты за хранение стейблкоинов, превышающие банковские ставки.

#сша #криптовалюта #coinbase
Источник: reuters.com
