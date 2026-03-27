По оценкам экспертов, простой дата-центра обходится примерно в 9 тысяч долларов США в минуту

Владельцы центров обработки данных в США вынуждено снижают мощность в течение дня, когда ситуация в энергетической системе становится сложной. Об этом сообщает издание Reuters, приводя заявления различных экспертов, государственных деятелей и владельцев компаний. Источник изображения: Gemini AIВ материале издания подчёркивают, что когда дата-центры начали только появляться, они потребляли электроэнергию без каких-либо ограничений. Однако сейчас ситуация изменилась. В часы пиковой нагрузки дата-центры вынуждены частично отключать оборудование, перераспределять нагрузку или подключаться к резервным источникам питания, чтобы избежать отключения электроэнергии или кратного роста рыночных цен на электричество. Один из экспертов в комментарии Reuters отметил, что минута простоя дата-центра в среднем обходится в 9 тысяч долларов США. Тем не менее это вынужденная мера, которая позволяет экономить миллиарды долларов на инвестициях в энергетическую систему страны.

По прогнозам, потребление электроэнергии американскими дата-центрами может увеличиться в несколько раз к концу этого десятилетия. К этому времени на долю дата-центров будет приходиться 17% от общего объёма потребления электроэнергии. Такие показатели демонстрируют, насколько быстро крупные технологические компании расширяют свои сети дата-центров.