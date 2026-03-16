Программист из Австралии Пол Конингем (Paul Conyngham), имеющий 17-летний опыт в работе с машинным обучением, использовал инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ) для создания вакцины от рака для своей собаки Рози. В 2019 году австралиец взял собаку из приюта, но уже в 2024 году у неё диагностировали неизлечимую форму рака (мастоцитома). Житель Австралии взял дело в свои руки, занявшись изучением вопроса для поиска лекарства. Фотография из социальной сети Пола КонингемаСообщается, что он воспользовался чат-ботом ChatGPT и специализированным инструментом AlphaFold на базе Google DeepMind, а также собственными алгоритмами. В конечном итоге ему удалось получить данные, которые были переданы врачам для создания персонализированной мРНК-вакцины для своей собаки. Всего за месяц опухоль уменьшилась на 75%. При этом химиотерапия и хирургические методы, к которым прибегали врачи, не смогли побороть болезнь, а лишь замедлили её развитие. Изначально предполагалось, что собака проживёт с этим диагнозом до 6 месяцев.

В настоящее время собака стала подвижнее и снова начала прыгать через забор. Пока сложно говорить о дальнейшем прогнозе, поскольку одна из опухолей Рози не отреагировала на вакцину, в связи с чем Конингем продолжает работу в этом направлении. В этой всей ситуации является примечательным то, что создание персонализированных вакцин с помощью инструментов на базе ИИ – первый подобный случай в мире. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее уже говорил о том, что развитие ИИ в будущем значительно ускорит лечение рака и болезней сердца.