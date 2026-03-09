Сайт Конференция
Nacvark
В Иране уже больше недели почти полностью отсутствует доступ в интернет
Вчера вечером NetBlocks зафиксировали отключение в течение более 200 часов

С 28 февраля в Иране начали ограничивать доступ к интернету на фоне растущей напряжённости на Ближнем Востоке. Местные жители сталкиваются с тем, что доступ в интернет если и получается получить, то на короткий период и с плохой скоростью соединения. Как сообщает мониторинговая служба NetBlocks, на момент вечера 8 марта в стране уже более 200 часов почти полностью отсутствует доступ в интернет.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В сообщении NetBlocks подчёркивают, что такая ситуация продолжается девятый день. Техническая инфраструктура, отвечающая за интернет-соединение, остаётся работоспособной, но жителям доступна только строго контролируемая внутренняя сеть. Уровень подключения к сети составляет всего 1% от обычного. Это означает, что около 90 миллионов человек лишены доступа в международную интернет-сеть.

Аналогичные ограничения были зафиксированы в январе этого года, когда в Тегеране и ряде других городов начались массовые протесты. После того, как протесты стихли, доступ в интернет был возобновлён. Единственным техническим способом обхода ограничений является использование спутникового интернета Starlink, но официально терминалы не ввозятся в страну.

#иран #интернет
Источник: t.me
